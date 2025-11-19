Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-11-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare code per traffico intenso in carreggiata interna tra Casilina Ardeatina Poi tra Laurentina e Roma Fiumicino è nel quadrante Nord tra Cassia bis e Centrale del Latte rallenta anche in esterna con code a tratti tra Aurelia e Pontina tra Ardeatina e Tuscolana e tra Casilina e Tiburtina discutiamo sul tratto Urbano della A24 incolonnamenti per traffico intenso da Tor Cervara fino a tangenziale in direzione di quest'ultima è nello posto senso di marcia da Fiorentini allo svincolo per il raccordo si sta in coda anche sulla Roma Fiumicino dallo svincolo per il raccordo a via del Cappellaccio in direzione Eur diamo uno sguardo alle consolari coda in direzione centro su via Cassia dalla Giustiniana Tomba di Nerone su via Flaminia dallo svincolo per il raccordo a via dei Due Ponti e su via Salaria da Villa Spada alla tangenziale nel quadrante sud della capitale rallentamenti in direzione raccordo sulla via del mare 3 Acilia Vitinia su via Cristoforo Colombo da via Wolf Ferrari a via di Ma la spostiamo su via Pontina rallentamenti da Pomezia a Castel di Decima e poi da Spinaceto allo svincolo per il raccordo è sempre in direzione raccordo sono invece per incidente i rallentamenti sulla Appia Frattocchie all'aeroporto di Ciampino chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea fl7 Roma Napoli via Formia risolto il guasto alla linea e circolazione è tornata regolare Da Marco Morganti Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

