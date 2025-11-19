Via libera in commissione alla ‘Sandbox normativa’ | Modello di sviluppo più moderno e innovativo

"Un modello di sviluppo più moderno e innovativo". È unanime il consenso per l’approvazione in Commissione della legge sulla Sandbox normativa. "Un passaggio istituzionale – dicono dalla segreteria di Stato all’Industria – che fissa il posizionamento della Repubblica come autentico acceleratore di impresa e hub tecnologico. Il testo rafforza in maniera decisiva l’equilibrio tra l’esigenza di sperimentare progetti innovativi e la tutela dell’interesse pubblico". Per il cittadino e l’imprenditore, la Sandbox "rappresenta in concreto l’istituzione di un laboratorio normativo agile. Si tratta di una corsia sperimentale dedicata a progetti ad alto contenuto innovativo e tecnologico, la cui durata massima è fissata a trentasei mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

