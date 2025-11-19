Viene fermato dalla polizia, alla stazione, per un controllo d’identità e al momento di esibire un documento di riconoscimento l’uomo ha esibito una carta di identità da cui era stato tolto il microchip interno. Protagonista un 40enne italiano che è stato denunciato per la commissione di un reato contro la fede pubblica. La manomissione del documento d’identità sarebbe stata fatta pensando così di mantenere nascosti i numerosi precedenti penali che ha a suo carico. Un modo per non dare troppo nell’occhio ma che gli si è riversato contro. Nella verifica fatta dai poliziotti è emerso subito che qualcosa nella tessera non andava e così sono stati fatti accertamenti più approfonditi e sono venuti fuori tutti i reati a suo carico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via il microchip dal documento: scatta il foglio di via