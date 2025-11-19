Via i passaggi a livello e potenziamento dell' Alifana Forte | Basta ai gravi disagi per i cittadini

Via ai passaggi a livello e potenziamento della linea ferroviaria Alifana. Sono i temi sui cui si è concentrata la candidata al consiglio regionale della Campania per Forza Italia Amelia Forte.“Grazie anche all’interlocuzione che ho personalmente avviato con il Sottosegretario ai Trasporti Tullio. 🔗 Leggi su Casertanews.it