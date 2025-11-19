Via i passaggi a livello e potenziamento dell' Alifana Forte | Basta ai gravi disagi per i cittadini
Via ai passaggi a livello e potenziamento della linea ferroviaria Alifana. Sono i temi sui cui si è concentrata la candidata al consiglio regionale della Campania per Forza Italia Amelia Forte.“Grazie anche all’interlocuzione che ho personalmente avviato con il Sottosegretario ai Trasporti Tullio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
Acerra, città ostaggio dei passaggi a livello. E di un’amministrazione che tace! Stasera, come ormai troppo spesso accade, Acerra è rimasta paralizzata da un traffico soffocante, generato dalla chiusura prolungata dei passaggi a livello che tagliano in due la cit - facebook.com Vai su Facebook
Passaggio a livello via Martiri Fantini a Cervia: richiesta ad Rfi di accorciare tempi chiusura - Cervia (Ravenna), 5 dicembre 2024 – Nell’ottobre scorso Rete ferroviaria italiana (gruppo Ferrovie dello Stato) ha eseguito a Cervia un importante lavoro di rinnovo dell'impianto nel passaggio a ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Trani, passaggio a livello in via De Robertis: forse ci siamo - Il progetto: sottopasso carrabile e pedonale, curvilineo, in corrispondenza dell’attuale passaggio a livello TRANI - Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Odissea al passaggio a livello di via Cal Larga: «Attese interminabili, il progetto per il sottopasso c’è ed è ora di realizzarlo» - VITTORIO VENETO (TREVISO) – «Non è possibile, nel 2024, dover attendere 20 minuti che le sbarre del passaggio a livello si alzino» sbotta il sangiacomese Maurizio Gomiero. ilgazzettino.it scrive