Verso lo sciopero generale del 12 dicembre | assemblee sit-in e volantinaggio anche in città e in provincia

Palermotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana straordinaria di mobilitazione indetta dallo Spi Cgil sui temi della sanità, del fisco, delle pensioni, in vista dello sciopero generale del 12 dicembre contro la politica economica del Governo Meloni. Il calendario delle iniziative, sotto il titolo “La lotta non ha età”, prevede. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Verso lo sciopero generale del 12 dicembre: assemblee, sit-in e volantinaggio anche in città e in provincia - Settimana straordinaria di mobilitazione indetta dallo Spi Cgil sui temi della sanità, del fisco, delle pensioni, in vista dello sciopero generale del 12 dicembre contro la politica economica del Gove ... Lo riporta mondopalermo.it

verso sciopero generale 12Sciopero generale del 12 dicembre: approfondimenti e richieste al governo - Il 12 dicembre, in piena corsa verso Natale, l’Italia si blocca. Segnala alphabetcity.it

verso sciopero generale 12Sciopero generale il 12 dicembre: è scontro Landini-Meloni - Scatta la polemica politica, dopo la decisione dei sindacati di indire ... Scrive mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Sciopero Generale 12