Verso lo sciopero generale del 12 dicembre | assemblee sit-in e volantinaggio anche in città e in provincia
Settimana straordinaria di mobilitazione indetta dallo Spi Cgil sui temi della sanità, del fisco, delle pensioni, in vista dello sciopero generale del 12 dicembre contro la politica economica del Governo Meloni. Il calendario delle iniziative, sotto il titolo “La lotta non ha età”, prevede. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cgil, assemblea alla Leonardo contro la finanziaria «bellica» Napoli, verso lo sciopero generale Fabrizio Geremicca Vai su X
NON DISTURBARE IL MANOVRATORE: UNIONE EUROPEA E MUR VERSO UN’UNIVERSITÀ BLINDATA E INTEGRATA. Verso lo sciopero generale del 28 novembre e la grande manifestazione nazionale contro il governo Meloni del 29 24 novembre Sapie - facebook.com Vai su Facebook
Verso lo sciopero generale del 12 dicembre: assemblee, sit-in e volantinaggio anche in città e in provincia - Settimana straordinaria di mobilitazione indetta dallo Spi Cgil sui temi della sanità, del fisco, delle pensioni, in vista dello sciopero generale del 12 dicembre contro la politica economica del Gove ... Lo riporta mondopalermo.it
Sciopero generale del 12 dicembre: approfondimenti e richieste al governo - Il 12 dicembre, in piena corsa verso Natale, l’Italia si blocca. Segnala alphabetcity.it
Sciopero generale il 12 dicembre: è scontro Landini-Meloni - Scatta la polemica politica, dopo la decisione dei sindacati di indire ... Scrive mam-e.it