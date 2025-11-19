Verona ospita le celebrazioni nazionali della Festa di Santa Cecilia dell' Anbima Aps rete associativa nazionale
Domenica 23 novembre 2025, l'ANBIMA APS Rete Associativa Nazionale celebra Santa Cecilia, patrona della Musica, dei Musicisti e dei Cantanti. La regione Puglia passa il testimone al Veneto, da San Giovanni Rotondo a Verona. La Festa nazionale avrà inizio alle ore 9 con la sfilata delle Bande. 🔗 Leggi su Veronasera.it
