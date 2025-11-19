Verona ospita le celebrazioni nazionali della Festa di Santa Cecilia dell' Anbima Aps rete associativa nazionale

Veronasera.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 23 novembre 2025, l'ANBIMA APS Rete Associativa Nazionale celebra Santa Cecilia, patrona della Musica, dei Musicisti e dei Cantanti. La regione Puglia passa il testimone al Veneto, da San Giovanni Rotondo a Verona. La Festa nazionale avrà inizio alle ore 9 con la sfilata delle Bande. 🔗 Leggi su Veronasera.it

verona ospita le celebrazioni nazionali della festa di santa cecilia dell anbima aps rete associativa nazionale

© Veronasera.it - Verona ospita le celebrazioni nazionali della Festa di Santa Cecilia dell'Anbima Aps rete associativa nazionale

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Verona Ospita Celebrazioni Nazionali