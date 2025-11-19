Veroli contro la violenza di genere

Frosinonetoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città di Veroli dedica l’intera giornata di venerdì 21 novembre alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, proponendo un programma che coinvolge cittadine, cittadini, scuole e realtà del territorio. L’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza collettiva, rafforzare la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

