Verdone sindaco di Roma per un giorno | Tapperemo le buche Ma prima prosciughiamo il Tevere – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2025 Carlo Verdone in Campidoglio per vestire simbolicamente i panni del “sindaco per un giorno” in occasione del suo 75esimo compleanno. "Adesso ti comando", ha scherzato con Gulatieri, per poi dettare i primi punti del suo programma: "Tapperemo le buche. Ma prima prosciughiamo il Tevere". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

