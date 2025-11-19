Venti anni di servizio la Juve Stabia premia il segretario del settore tecnico della Figc
Tempo di lettura: < 1 minuto La S.S. Juve Stabia 1907, rappresentata dal Responsabile del Settore Giovanile Saby Mainolfi, ha omaggiato Paolo Piani, segretario generale del settore tecnico della FIGC, con la prima maglia gialloblù della stagione 202526 in occasione dei suoi 20 anni di servizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
