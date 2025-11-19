Venti anni di servizio la Juve Stabia premia il segretario del settore tecnico della Figc

Anteprima24.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto La S.S. Juve Stabia 1907, rappresentata dal Responsabile del Settore Giovanile Saby Mainolfi, ha omaggiato Paolo Piani, segretario generale del settore tecnico della FIGC, con la prima maglia gialloblù della stagione 202526 in occasione dei suoi 20 anni di servizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

venti anni di servizio la juve stabia premia il segretario del settore tecnico della figc

© Anteprima24.it - Venti anni di servizio, la Juve Stabia premia il segretario del settore tecnico della Figc

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Don Enzo Cozzolino, da venti anni al servizio degli ultimi - Migliaia di fedeli hanno voluto far festa con don Enzo Cozzolino, già direttore della Caritas diocesana di Napoli, per il ventesimo ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Venti Anni Servizio Juve