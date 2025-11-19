Venerdì 21 novembre verrà inaugurato il nuovo supermercato Eurospar in via Sant’Alberto (tra via di Roma e via Venezia, area ex Amga). L’appuntamento, che è fissato per le ore 8.30, prevede il taglio del nastro alla presenza di istituzioni, autorità e dei vertici di Despar Nord, la benedizione del parroco e una colazione aperta a tutti i cittadini, che diventerà un momento di festa. Sarà presente una delegazione del Ravenna Calcio. Alle 11 si apriranno gli assaggi gratuiti di pizza e focacce direttamente al banco pizzeria del supermercato. Interverranno: Massimo Cameliani, assessore comunale al commercio, Alessandro Urban, direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna, Alessandro Arduini, Capo Area Emilia Romagna Despar ed Eurospar, don Claudio Giorgioni, della parrocchia di San Vittore e Compagni Martiri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Venerdì inaugura l’Eurospar. Colazione aperta ai cittadini