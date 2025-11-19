Veleni a Buckingham Palace | William scalpita per subentrare a Carlo e fa infuriare Camilla

Un re Carlo malato e dal carattere debole, a cui William non vede l’ora di subentrare. Una notizia sorprendente che è trapelata da Buckingham Palace e che è stata riferita a RadarOnline. Sembra che il principe di Galles ritenga il padre non idoneo a governare e che non voglia aspettare la sua morte per succedergli. Tra gli obiettivi c’è quello di ripristinare l’onore, secondo lui perduto, nella monarchia britannica. Le fonti hanno confidato al sito di gossip americano che la regina Camilla è “furiosa” per il modo in cui l’erede al trono e sua moglie Kate l’hanno messa da parte, ma anche per le modalità con cui i coniugi hanno indebolito il sovrano e hanno preso in mano la situazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Veleni a Buckingham Palace: William scalpita per subentrare a Carlo e fa infuriare Camilla

