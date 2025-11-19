Vecchiano abbandono rifiuti speciali nel canale ' Gorello' | l' occhio delle telecamere inchioda i responsabili

Pisatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rintracciati dalla Polizia municipale di Vecchiano i presunti responsabili di un abbandono di rifiuti speciali derivati da lavori edili (imballaggi vari e scarti di materiali isolanti), avvenuto nel Canale di bonifica denominato 'Gorello'. Tutto è partito dalla segnalazione di un residente che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Vecchiano, abbandono rifiuti speciali nel canale 'Gorello': l'occhio delle telecamere inchioda i responsabili

