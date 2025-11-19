Vecchiano abbandono rifiuti speciali nel canale ' Gorello' | l' occhio delle telecamere inchioda i responsabili
Rintracciati dalla Polizia municipale di Vecchiano i presunti responsabili di un abbandono di rifiuti speciali derivati da lavori edili (imballaggi vari e scarti di materiali isolanti), avvenuto nel Canale di bonifica denominato 'Gorello'. Tutto è partito dalla segnalazione di un residente che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
