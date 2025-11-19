Varsavia schiera 10 mila soldati a protezione delle infrastrutture
La Polonia schiererà 10.000 soldati per proteggere le infrastrutture critiche in tutto il Paese dopo gli atti di sabotaggio ferroviario. Lo ha annunciato il ministro della Difesa W?adys?aw Kosiniak-Kamysz, spiegando che lo scopo è quello di "contrastare atti diversivi e aumentare il livello di sicurezza per i cittadini polacchi". 🔗 Leggi su Iltempo.it
