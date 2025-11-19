VAR a richiesta | il Comitato Con Te Napoli al centro di una proposta legale

Gbt-magazine.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’iniziativa formale dello Studio Legale Caterino solleva il dibattito sull’equità arbitrale e l’uso della tecnologia nel calcio italiano.. Nel panorama del calcio italiano, la tecnologia continua a essere oggetto di dibattito. A riaccendere l’attenzione sul tema è una proposta formale inviata dallo Studio Legale Caterino, con sede a Caserta, che suggerisce l’introduzione del cosiddetto “VAR a richiesta”. Il documento, datato 18 novembre 2025, è stato indirizzato a quattro enti di rilievo: IPSE – International Foundation Big Data, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Associazione Italiana Arbitri (AIA) e Lega Serie A. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

var a richiesta il comitato con te napoli al centro di una proposta legale

© Gbt-magazine.com - VAR a richiesta: il Comitato “Con Te Napoli” al centro di una proposta legale

Leggi anche questi approfondimenti

Napoli, la diffida del comitato: «Riaprire le trasferte ai tifosi residenti in Campania» - Il comitato “Con Te Napoli” presieduto da Luigi Iaquinta ha inviato una diffida al Viminale con la richiesta di revocare il divieto alle trasferte per i tifosi residenti in Campania. Scrive ilmattino.it

Perché il VAR non è intervenuto in Milan-Napoli sul contatto Tomori-McTominay: non poteva farlo - Per l’arbitro Chiffi non è stato sufficiente per fischiare il rigore: una ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Var Richiesta Comitato Napoli