VAR a richiesta | il Comitato Con Te Napoli al centro di una proposta legale
Un’iniziativa formale dello Studio Legale Caterino solleva il dibattito sull’equità arbitrale e l’uso della tecnologia nel calcio italiano.. Nel panorama del calcio italiano, la tecnologia continua a essere oggetto di dibattito. A riaccendere l’attenzione sul tema è una proposta formale inviata dallo Studio Legale Caterino, con sede a Caserta, che suggerisce l’introduzione del cosiddetto “VAR a richiesta”. Il documento, datato 18 novembre 2025, è stato indirizzato a quattro enti di rilievo: IPSE – International Foundation Big Data, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Associazione Italiana Arbitri (AIA) e Lega Serie A. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
