Vannacci e gli Alberto Sordi della Lega

Ilfoglio.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un generale non si merita questi soldati. Leggete cosa scrivono i fanti pugliesi di Roberto Vannacci. La nota è del “Mondo al Contrario Puglia”, del responsabile regionale, Claudio. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

vannacci e gli alberto sordi della lega

© Ilfoglio.it - Vannacci e gli Alberto Sordi della Lega

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

vannacci alberto sordi legaVannacci e gli Alberto Sordi della Lega - La nota del "Mondo al Contrario Puglia" non usa mezze misure e manifesta la delusione nei confronti del vicesegretario leghista: "È ormai un dato di fatto che il generale non sarà presente sul territo ... Si legge su ilfoglio.it

vannacci alberto sordi legaRegionali. Parla Luca Zaia: "Stefani in gamba, orgoglioso dei miei veneti. Vannacci? Conosce le regole della Lega" - Il governatore lancia un appello: "Andate a votare. Riporta adnkronos.com

Vannacci l’agitatore: ingestibile per la Lega - Firenze, 28 settembre 2025 – Leghisti, mai fascisti c’era scritto in verde, sull’asfalto di una strada di Pontida, qualche giorno fa. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Vannacci Alberto Sordi Lega