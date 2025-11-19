Vannacci e gli Alberto Sordi della Lega

Un generale non si merita questi soldati. Leggete cosa scrivono i fanti pugliesi di Roberto Vannacci. La nota è del "Mondo al Contrario Puglia", del responsabile regionale, Claudio.

Lega, Vannacci organizza il contro-tour in Veneto: diserta il comizio dei leader per il candidato Alberto Stefani Vai su X

IN VENETO NON VOGLIONO VANNACCI. Montecchio Maggiore con Milena Cecchetto. Grazie a tutti i numerosi convenuti e grazie al Veneto (alla faccia del.pacco quotidiano) - facebook.com Vai su Facebook

Vannacci e gli Alberto Sordi della Lega - La nota del "Mondo al Contrario Puglia" non usa mezze misure e manifesta la delusione nei confronti del vicesegretario leghista: "È ormai un dato di fatto che il generale non sarà presente sul territo ... Si legge su ilfoglio.it

Regionali. Parla Luca Zaia: "Stefani in gamba, orgoglioso dei miei veneti. Vannacci? Conosce le regole della Lega" - Il governatore lancia un appello: "Andate a votare. Riporta adnkronos.com

Vannacci l’agitatore: ingestibile per la Lega - Firenze, 28 settembre 2025 – Leghisti, mai fascisti c’era scritto in verde, sull’asfalto di una strada di Pontida, qualche giorno fa. Scrive lanazione.it