Vanessa la maglia azzurra e i Deaflympics | Giochiamo anche per battere i pregiudizi

E’ figlia d’arte e, in questi giorni, si trova a Tokyo, dove, indossando la maglia azzurra, sta difendendo l’onore e il prestigio dell’Italia in occasione delle Olimpiadi per sordi, Deaflympics. E’ la storia di Vanessa Caboni, nata a Bologna il 17 aprile 1997, con la passione per il volley. Papà Antonio, nel 2001, ha vinto l’oro nel calcio a undici, mentre mamma Loredana (Conti) non solo ha giocato in Nazionale, ma dell’Italia, del volley, è stata pure la capitana. "Sono nata sorda – racconta Vanessa da Tokyo –, da due genitori entrambi sordi ed entrambi ex nazionali Mia sorella Alice, invece, ci sente benissimo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vanessa, la maglia azzurra e i Deaflympics: "Giochiamo anche per battere i pregiudizi"

