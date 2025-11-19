Vandali al lago di Giacopiane devastano tutto

Come annunciato, Selena Candia, capogruppo di Avs in consiglio regionale, ha presentato un'interrogazione in consiglio regionale per chiedere alla Regione di costituirsi parte civile contro gli autori dei recenti danneggiamenti nell'area del lago di Giacopiane, al fine di tutelare l’immagine e il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

