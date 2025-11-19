Valditara ai presidi | Non ridate il cellulare agli studenti nell’intervallo è il momento per socializzare

“La scuola italiana vale tanto, la scuola italiana sta cambiando, sta cambiando profondamente e guarda verso il futuro. Una scuola sempre più orientata a garantire opportunità formative di qualità e d’ingresso nel mondo del lavoro in tempi rapidi e con valorizzazione professionale dei nostri giovani”. È il messaggio del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara al Salone Nazionale dello Studente e dell’Educazione Finanziaria di Campus in corso alla Nuova Fiera di Roma. Valditara: la scuola sta cambiando e guarda al futuro. Si tratta di un’occasione preziosa di incontro perché, ha sottolineato il ministro nel suo messaggio, “raccoglie migliaia di docenti e quindi raccoglie la scuola italiana per far conoscere e conoscere esperienze didattiche straordinarie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

