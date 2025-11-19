Uscita di Forlì pericolo costante in autostrada
Riceviamo e pubblichiamo: “Tutte le mattine sulle 8:30 da oltre un mese si creano condizioni di pericolo all'uscita dell'autostrada di Forlì. Si creano file di auto chilometriche all'uscita che partono dal casello in uscita e si estendono alla rampa di inserimento fino ad occupare la corsia di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
