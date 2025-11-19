Usa | vendita di armi a Kiev per 105 milioni di dollari
L’amministrazione di Donald Trump ha approvato una vendita di nuove armi all’Ucraina per un valore di 105 milioni di dollari, per aiutarla “nella manutenzione di sistemi di difesa aerea missilistica Patriot esistenti. Lo ha annunciato il dipartimento di stato americano. tgcom24.mediaset.it. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gli Usa approvano la vendita di nuove armi a Kiev per 105 milioni di dollari Vai su X
UCRAINA I L'amministrazione Trump ha approvato una vendita di nuove armi a Kiev per un valore di 105 milioni di dollari, per aiutarla "nella manutenzione di sistemi di difesa aerea missilistica Patriot esistenti #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Gli Usa approvano la vendita di nuove armi a Kiev per 105 milioni di dollari - Zelensky va da Erdogan con Witkoff e stavolta non c’è la Russia. Secondo lastampa.it
Gli Stati Uniti approvano l'invio di nuove armi all'Ucraina per 105 milioni di dollari - L'amministrazione di Donald Trump ha approvato una vendita di nuove armi all'Ucraina per un valore di 105 milioni di dollari, per aiutarla "nella manutenzione di sistemi di difesa aerea missilistica P ... Scrive ansa.it
Usa annunciano vendita armi per 825 milioni all'Ucraina - L'amministrazione Trump ha approvato una vendita di armi all'Ucraina per 825 milioni di dollari, che includerà missili a raggio esteso e relative attrezzature per potenziarne le capacità difensive, ... Secondo ansa.it