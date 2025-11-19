Usa | vendita di armi a Kiev per 105 milioni di dollari

Imolaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione di Donald Trump ha approvato una vendita di nuove armi all’Ucraina per un valore di 105 milioni di dollari, per aiutarla “nella manutenzione di sistemi di difesa aerea missilistica Patriot esistenti. Lo ha annunciato il dipartimento di stato americano.  tgcom24.mediaset.it. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

usa vendita di armi a kiev per 105 milioni di dollari

© Imolaoggi.it - Usa: vendita di armi a Kiev per 105 milioni di dollari

Leggi anche questi approfondimenti

usa vendita armi kievGli Usa approvano la vendita di nuove armi a Kiev per 105 milioni di dollari - Zelensky va da Erdogan con Witkoff e stavolta non c’è la Russia. Secondo lastampa.it

usa vendita armi kievGli Stati Uniti approvano l'invio di nuove armi all'Ucraina per 105 milioni di dollari - L'amministrazione di Donald Trump ha approvato una vendita di nuove armi all'Ucraina per un valore di 105 milioni di dollari, per aiutarla "nella manutenzione di sistemi di difesa aerea missilistica P ... Scrive ansa.it

Usa annunciano vendita armi per 825 milioni all'Ucraina - L'amministrazione Trump ha approvato una vendita di armi all'Ucraina per 825 milioni di dollari, che includerà missili a raggio esteso e relative attrezzature per potenziarne le capacità difensive, ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Vendita Armi Kiev