usa salvato gufo reale finito in una betoniera

Un gufo reale è arrivato al Best Friends Animal Sanctuary di Kanab, nello Utah, con il becco, il petto e l’ala destra ricoperti di cemento secco dopo essere caduto in una betoniera in un cantiere edile nelle vicinanze. Dopo diverse sessioni di pulizia, il gufo è sulla via della guarigione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

