Usa chiedono a Kiev di cedere territori e ridurre l’esercito | il piano segreto per porre fine alla guerra

Thesocialpost.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il panorama geopolitico del conflitto in Ucraina sta attraversando una fase di tensione diplomatica estremamente elevata, con un presunto intervento diretto di Washington per delineare i parametri di una potenziale cessazione delle ostilità. Le indiscrezioni, riportate dall’agenzia di stampa Reuters e basate su fonti ritenute estremamente attendibili e a conoscenza della delicata questione, suggeriscono che gli Stati Uniti d’America avrebbero trasmesso al presidente ucraino Volodymyr Zelensky la necessità di accettare una bozza di piano strategico elaborata a Washington. Questo piano, concepito per stabilizzare la regione e giungere a una tregua duratura, conterrebbe clausole particolarmente onerose e difficili da digerire per Kiev, segnando un potenziale punto di svolta nella gestione internazionale della guerra in corso con la Federazione Russa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

usa chiedono a kiev di cedere territori e ridurre l8217esercito il piano segreto per porre fine alla guerra

© Thesocialpost.it - Usa chiedono a Kiev di cedere territori e ridurre l’esercito: il piano segreto per porre fine alla guerra

Altri contenuti sullo stesso argomento

usa chiedono kiev cedereUsa chiedono a Kiev di cedere territori e ridurre l’esercito: il piano segreto per porre fine alla guerra - Il panorama geopolitico del conflitto in Ucraina sta attraversando una fase di tensione diplomatica estremamente elevata, con un presunto intervento diretto ... Segnala thesocialpost.it

usa chiedono kiev cedereUcraina: piano Usa-Russia, 'Kiev ceda Donbass e riduca esercito' - Kiev cede a Mosca parti dell'Ucraina orientale che attualmente non controlla e ridimensiona il suo esercito, in cambio di una non meglio precisata garanzia di sicurezza degli Stati Uniti per l'Ucraina ... Da ansa.it

usa chiedono kiev cedere‘Garanzie sicurezza Usa a Kiev se cede parte dell’Est’ - Il nuovo piano Trump per porre fine alla guerra in Ucraina prevederebbe di concedere ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Usa Chiedono Kiev Cedere