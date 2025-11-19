Usa chiedono a Kiev di cedere territori e ridurre l’esercito | il piano segreto per porre fine alla guerra
Il panorama geopolitico del conflitto in Ucraina sta attraversando una fase di tensione diplomatica estremamente elevata, con un presunto intervento diretto di Washington per delineare i parametri di una potenziale cessazione delle ostilità. Le indiscrezioni, riportate dall’agenzia di stampa Reuters e basate su fonti ritenute estremamente attendibili e a conoscenza della delicata questione, suggeriscono che gli Stati Uniti d’America avrebbero trasmesso al presidente ucraino Volodymyr Zelensky la necessità di accettare una bozza di piano strategico elaborata a Washington. Questo piano, concepito per stabilizzare la regione e giungere a una tregua duratura, conterrebbe clausole particolarmente onerose e difficili da digerire per Kiev, segnando un potenziale punto di svolta nella gestione internazionale della guerra in corso con la Federazione Russa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
