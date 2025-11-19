Urso gela i sindacati catastrofisti sull’Ex Ilva | Investiamo sulla formazione dei lavoratori e sulla conversione green

La missione del governo Meloni è quella di riqualificare l’Ex Ilva e di tutelare i lavoratori. Rispetto a quanto riportato dai sindacati martedì, come ha spiegato Adolfo Urso, “non c’è alcun aumento di cassa integrazione. Riteniamo invece che ci sia maggiore necessità di formazione”, a margine del Forum Space&Blue in corso oggi a Palazzo Piacentini a Roma. “Coloro che saranno chiamati a svolgere la formazione matureranno tutti i diritti contrattualmente previsti per coloro che sono a lavoro – ha proseguito il ministro -. Quindi, non c’è alcun aumento di cassa integrazione ma c’è un forte e significativo investimento sulla formazione con l’intenzione di concentrare le risorse sulla manutenzione degli impianti al fine di maggiore tutela dei nostri lavoratori”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

