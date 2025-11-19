Uomini e Donne registrazione 18 novembre | Flavio minaccia di lasciare

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 18 novembre. Flavio, stanco di inseguire le corteggiatrici, minaccia di lasciare il trono. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 18 novembre. Nella puntata di oggi protagonista Flavio che, stanco di inseguire le corteggiatrici, minaccia di lasciare il trono. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 18 novembre: Flavio minaccia di lasciare

News recenti che potrebbero piacerti

Colpo di scena a Uomini e donne - facebook.com Vai su Facebook

"Uomini e Donne", le lacrime di Marina per Enrico #uomiedonne #17novembre Vai su X

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 18 novembre 2025/ Ernesto torna per Cristiana? - Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 18 novembre 2025: ecco cos'è successo in studio. Si legge su ilsussidiario.net

Uomini e donne, spoiler: Gemma chiude con Gianni per non illuderlo e litiga con Magda - Nella registrazione del 18 novembre, Gemma ha dovuto rispondere alle accuse di Magda riguardo a un interesse ancora vivo per Mario ... Lo riporta it.blastingnews.com

Anticipazioni Uomini e donne 18 novembre, registrazione: Ciro Solimeno esce con Alessia - Uomini e donne anticipazioni 18 novembre Stando alle registrazioni di Uomini e donne ne vedremo delle belle nelle prossime puntate del dating show di ... Scrive msn.com