I matrimoni del 2026? Saranno rigorosamente all’insegna del “ digital detox ”. I trend nuziali, a tal proposito, parlano chiaro: in cima alle preferenze dei futuri sposi ci sono gli unplugged wedding, matrimoni in cui gli ospiti potranno godersi una giornata senza smartphone e connessione internet. Provare per credere. Le tendenze del 2026 all’insegna dello smarthpone free. Mancano pochi mesi all’inizio del 2026, ma gli esperti wedding hanno già identificato le tendenze che spopoleranno nei prossimi 12 mesi: dall’eleganza romantica del minimalismo all’egemonia sfarzosa del One Big Flower, passando per un tripudio di perle, Matrimonio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Unplugged wedding, che cos’è e perché è di tendenza nel 2026