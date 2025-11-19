Il mondo degli X-Men sta vivendo una fase di profonda evoluzione narrativa, che introduce nuovi concetti e riformula le linee temporali classiche. Uno degli aspetti più discussi è la recente proposta di Marvel di ridefinire la linea temporale principale degli eroi mutanti, denominandola “l’Età di Xavier”. In questo contesto, si analizzano le caratteristiche di questa nuova terminologia, le sue implicazioni sulla continuity e le future prospettive per il franchise. la ridefinizione della linea temporale degli x-men. Con l’uscita di X-Men of Apocalypse #1, scritto da Jeph Loeb con disegni di Simone Di Meo, Marvel introduce il concetto di “Età di Xavier” come opposizione all’ormai consolidato “Age of Apocalypse”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Universo marvel cambia nome dopo 62 anni