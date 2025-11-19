Università LUM celebra 25 anni tra crescita e futuro Il VIDEO

Un quarto di secolo di eccellenza accademica, nuove sfide e un campus per il futuro. La cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026 dell’ Università LUM “Giuseppe Degennaro” ha assunto quest’anno un valore particolare: l’ateneo festeggia infatti i suoi primi 25 anni di attività, un quarto di secolo segnato da crescita, innovazione e radicamento nel territorio pugliese. L’evento, curato dal giornalista Vincenzo De Gregorio, direttore responsabile de Il Gazzettino di Puglia dal 1989 e di ITATV canale YouTube, è stato raccontato in uno speciale di 28 minuti e 08 secondi che ha raccolto testimonianze di protagonisti del mondo accademico, istituzionale, economico e culturale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

