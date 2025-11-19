Università boom di iscritti e San Sisto universitaria | Ripristinare bus di notte | collegare centro e quartieri
Il boom di iscrizioni alle Università e agli Istituti di Alta Formazione - un ritorno importante dopo gli anni difficili dovuti alla cattiva e immotivata fama di Perugia post-omicidio Meredith - oltre a riaccendere un problema di alloggi, aumentati ma non ancora sufficienti, riapre una partita. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
