Università boom di iscritti e San Sisto universitaria | Ripristinare bus di notte | collegare centro e quartieri

Perugiatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il boom di iscrizioni alle Università e agli Istituti di Alta Formazione - un ritorno importante dopo gli anni difficili dovuti alla cattiva e immotivata fama di Perugia post-omicidio Meredith - oltre a riaccendere un problema di alloggi, aumentati ma non ancora sufficienti, riapre una partita. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

