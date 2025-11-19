Uniti per i diritti dell’infanzia | Faremo laboratori di pace
Scuole castellane in prima linea nella " Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ". Nella speciale giornata di domani, che ha quest’anno come tema che fa da filo conduttore della giornata " Bambini e ragazzi come costruttori di pace e protagonisti attivi del futuro ", il Comune rinnova il proprio impegno per i diritti dei più giovani e rende protagoniste le scuole del proprio territorio. "Invitiamo l’intera comunità a riflettere sul valore dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, rinnovando l’ impegno a costruire una città sempre più attenta ai bisogni e alle voci dei più giovani", scrive il Comune, ricordando come nella città termale la Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza firmata nel 1989 e i suoi principi "guidano da anni le politiche rivolte all’infanzia e alla gioventù". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Uniti per i diritti dell’infanzia: "Faremo laboratori di pace" - L’assessora Raspanti: "Impariamo a costruire legami, superando le differenze". Lo riporta ilrestodelcarlino.it