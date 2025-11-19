Un' infezione su sei non risponde più ai farmaci L' antibiotico-resistenza è l’emergenza silenziosa che minaccia i sistemi sanitari

L'Oms parla di «minaccia crescente per la salute globale» e l'Italia è tra i paesi più colpiti. Mentre la scienza accelera su nuove soluzioni come la combinazione aztreonamavibactam, crescono anche le iniziative di sensibilizzazione.

