Unicusano Avellino Basket cambio in panchina | esonerato Buscaglia arriva Di Carlo
Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Unicusano Avellino Basket ha ufficializzato l’esonero di coach Maurizio Buscaglia. La società biancoverde ha contestualmente annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra, fino al termine della stagione, a Gennaro Di Carlo. Il nuovo allenatore, classe ’73 e originario di Santa Maria Capua Vetere, ha già avuto modo di conoscere squadra e staff tecnico. La sua presentazione ufficiale a stampa e tifosi avverrà nei prossimi giorni. Di Carlo inizia il suo percorso nel settore giovanile della Juve Caserta, dove ricopre anche il ruolo di vice allenatore della prima squadra tra il 1999 e il 2002. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
