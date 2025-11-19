undici comuni della bassa senza acqua per dieci ore

Via all’acqua in quasi tutta la Bassa bolognese per un intervento programmato di Hera a un importante condotta del territorio metropolitano. Nella notte tra oggi e domani, mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, nei pressi di via del Tuscolano a Bologna, i tecnici specializzati di Hera effettueranno un intervento di riparazione di un’importante condotta idrica che serve un’ampia zona della pianura tra Bologna e Ferrara. Per poter realizzare i lavori, dalle 20.30 di oggi, mercoledì 19 novembre, alle 6.30 di domani, giovedì 20 novembre, sarà necessario interrompere il servizio idrico nei territori dei Comuni di Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo (compreso Altedo), Baricella, San Giorgio di Piano, Argelato, Bentivoglio, Minerbio (solo Ca’ de Fabbri), Granarolo (solo Lovoleto) e Castel Maggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

