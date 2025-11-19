Under 21 verso Euro 2027 Azzurrini poker al Montenegro Pronto riscatto con Camarda-gol
montenegro 1 italia 4 MONTENEGRO (4-2-3-1): Radanovic 6; Roganovic 5.5, Melentijevic 5, Dakic 5.5, Vukotic 6; Miranovic 5.5 (30’st Savovic 6), Vukanic 6 (14’st Carevic 5.5); Mrvaljevic 6.5 (14’st Knezevic 5.5), Jukovic 6 (21’st Kostic 6), Djukanovic 5.5; Perisic 5.5 (30’st Perovic 6). Ct Perisic 5.5. ITALIA: (4-3-3): Palmisani 6; Fortini 6.5, Comuzzo 6, Mane 6, Bartesaghi 6; Pisilli 6.5, Lipani 6 (41’st Idrissi sv), Dagasso 6.5 (27’st Zeroli 6); Fini 7 (33’st Venturino sv), Camarda 6.5 (33’st Cisse), Cherubini 6.5 (41’st Faticanti sv). Ct Baldini 6.5. Arbitro: Nogueira (Portogallo) 6. Reti: 37’pt Mrvaljevic, 42’pt Pisilli, 15’st Dagasso, 19’st Camarda, 29’st Fini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Nazionale Under 18. Azzurrini verso gli ottavi del Mondiale. Favo: “Non sottovalutiamo l’Uzbekistan” - https://www.zonacalciofaidate.it/?p=599691 - facebook.com Vai su Facebook
Quando gioca l'Italia Under 21? I prossimi impegni degli azzurrini verso Euro 2027 - Dopo quattro giorni, gli azzurrini torneranno in campo per la prima sfida del girone di ritorno: martedì 18 novembre al City Stadium di Niksic contro il Montenegro (18:30). Segnala tag24.it
Under 21, Euro2027: Montenegro-Italia 1-4 - 4 in Montenegro e spera ancora nel primo posto del girone (- Riporta rainews.it
Montenegro-Italia Under 21: dove vedere in tv la gara di qualificazione agli Europei - L'Italia Under 21 di Silvio Maldini affronta martedì il Montenegro per riscattare la beffa in Polonia. Lo riporta corriere.it