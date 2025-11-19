Un' altra stella per la Francescana Family Michelin promuove anche il Ristorante Cavallino
Il ristorante Cavallino, guidato dagli chef Riccardo Forapani e Virginia Cattaneo, ha ottenuto una Stella Michelin. E' il risultato appena annunciato della collaborazione tra Ferrari e Massimo Bottura, per rilanciare e valorizzare lo storico ristorante di via Abetone Inferiore, di fronte allo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
