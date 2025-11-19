Un' altra stella per la Francescana Family Michelin promuove anche il Ristorante Cavallino

Modenatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ristorante Cavallino, guidato dagli chef Riccardo Forapani e Virginia Cattaneo, ha ottenuto una Stella Michelin. E' il risultato appena annunciato della collaborazione tra Ferrari e Massimo Bottura, per rilanciare e valorizzare lo storico ristorante di via Abetone Inferiore, di fronte allo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Bottura, da Modena al mondo una famiglia al Massimo - Allargata nella passione, nella competenza, nell’impegno di fare sempre meglio e condividerlo in cucina, in sala, nella vita. Scrive repubblica.it

Le domande di Bottura per i trent’anni della Francescana - Il grande chef modenese (per due anni il numero uno al mondo) celebra l’anniversario con tutta la sua Family con una serie di interrogativi, uno al mese, ciascuno legato a un piatto storico. ilgiornale.it scrive

Miseria&nobiltà, l’anteprima del menu che celebra i 30 anni dell’«Osteria Francescana» di chef Bottura | Cook in edicola - Trent’anni fa, a Modena, nasceva un piccolo ristorante con grandi sogni: l’«Osteria Francescana». Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Altra Stella Francescana Family