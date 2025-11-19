Un’altra anziana truffata via oro e soldi per novemila euro

Lanazione.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pistoia, 19 novembre 2025 – L’intuizione è stata giusta. I due giovani – di cui uno minorenne – erano reduci dall’aver tratto in inganno una persona anziana di Pistoia: il copione utilizzato era quello del finto incidente, e dei soldi necessari per evitare l’arresto di un familiare. Uno dei copioni più usati dai truffatori. A scoprire che quei due giovani erano in realtà dei malviventi sono sono stati gli uomini della stradale. La giovane età di due ragazzi a bordo di un’auto in viaggio verso sud in autostrada, ha attirato l’attenzione degli agenti di Orvieto che hanno fermato il veicolo in prossimità del casello di Chiusi per effettuare un controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un8217altra anziana truffata via oro e soldi per novemila euro

© Lanazione.it - Un’altra anziana truffata, via oro e soldi per novemila euro

Leggi anche questi approfondimenti

Anziana truffata a Sorrento, i malviventi portano via il tavolo da pranzo contenente i risparmi di una vita - Una storia che ha dell'incredibile quella che arriva da Sorrento, dove due giovani malviventi, pur di portare a compimento la loro truffa ai danni di un'anziana, hanno caricato sulla propria auto il ... Come scrive fanpage.it

un8217altra anziana truffata viaFutani, truffata un’anziana di 80 anni: si finge il nipote e le porta via soldi e gioielli - Vittima una donna di 80 anni, raggirata da un malvivente che, fingendosi il nipote in ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Un8217altra Anziana Truffata Via