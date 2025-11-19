Un’altra anziana truffata via oro e soldi per novemila euro
Pistoia, 19 novembre 2025 – L’intuizione è stata giusta. I due giovani – di cui uno minorenne – erano reduci dall’aver tratto in inganno una persona anziana di Pistoia: il copione utilizzato era quello del finto incidente, e dei soldi necessari per evitare l’arresto di un familiare. Uno dei copioni più usati dai truffatori. A scoprire che quei due giovani erano in realtà dei malviventi sono sono stati gli uomini della stradale. La giovane età di due ragazzi a bordo di un’auto in viaggio verso sud in autostrada, ha attirato l’attenzione degli agenti di Orvieto che hanno fermato il veicolo in prossimità del casello di Chiusi per effettuare un controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
