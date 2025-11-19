Una via di Milano è la seconda più costosa al mondo con affitti da 20mila euro al metro
Milano non è più la città dello shopping più costosa al mondo. Ma non perché i prezzi siano calati. Semplicemente c'è chi, in giro per il mondo, è riuscito a superare i canoni stellari del capoluogo meneghino. A confermarlo è il report globale di Cushman & Wakefield, ‘Main street across the. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
