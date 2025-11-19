Una storia d’amore sensuale e distruttiva ma anche una provocatoria riflessione sulla società e sulle interazioni umane segnate sempre da dinamiche di potere

U na storia d’amore sensuale e distruttiva ma anche una provocatoria riflessione sulla società e sulle interazioni umane, segnate sempre da dinamiche di potere. A due anni dal suo ultimo film Memory, torna il regista messicano Michel Franco con il nuovo Dreams, al cinema dal 20 novembre per Fandango. Presentato prima alla Berlinale 2024, poi alla Festa del Cinema di Roma 2025, è un dramma dalle forti tinte erotiche interpretato da Jessica Chastain e dal trentacinquenne messicano Isaac Hernández, primo ballerino dell’American Ballet Theatre. I due hanno 13 anni di differenza ma, come ci aveva raccontato la protagonista in questa intervista, «il film va oltre la semplice differenza d’età: affronta il privilegio, l’economia, il potere e la manipolazione». 🔗 Leggi su Iodonna.it

