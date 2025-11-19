una squadra in crescita matelica guarda avanti con fiducia presto riavremo eliantonio e mentonelli

"Siamo contenti, ma sappiamo che siamo solo a novembre". Sono le parole di coach Antonio Trullo dopo il successo interno della Halley Matelica contro Termoli. "Fra non molto – ha detto – riavremo Mentonelli, più avanti anche Eliantonio, e questo ci dà ulteriore fiducia. Ora restiamo concentrati perché domenica giochiamo a Vasto, dove la capolista Recanati ha colto la sua unica sconfitta. Significa che troveremo un campo difficile e una squadra con tanti tiratori da fuori: una partita che dovremo preparare al meglio altrimenti si rischia grosso". I matelicesi ora sono secondi in classifica, con 12 punti, assieme a Civitanova e Porto Recanati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

