Una mamma per amica | si ritorna a Stars Hollow ma passando dalla libreria
Il secondo romanzo dedicato all'universo di Una mamma per amica riporta i lettori nel microcosmo di Stars Hollow, dove Lorelai e Rory affrontano matrimoni mancati, rivalità scolastiche e nuovi batticuori senza mai rinunciare al loro rituale: affrontare tutto insieme, una tazza di caffè alla volta. Stars Hollow non è semplicemente un luogo, ma una comfort zone generazionale. E con il nuovo romanzo Una mamma per amica. Amori e nuovi arrivi, quel mondo torna a vivere tra le pagine. Lorelai tra nozze sospese e nuovi progetti Il fermento è alle stelle: tutta Stars Hollow è in attesa del matrimonio tra Lorelai e Max Medina, l'insegnante d'inglese della Chilton che ha conquistato il cuore della donna più iconica del Connecticut immaginario. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
