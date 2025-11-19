Una letterata che riuscì a imporsi in un' epoca in cui femminismo e pari opportunità erano concetti astrusi

L aura Morante interpreta Grazia Deletta nel film Quasi Grazia di Peter Marcias, in anteprima al Torino Film Festival (21-29 novembre). L’attrice, dopo aver vestito i panni della poetessa Alda Merini, si cimenta con la scrittrice che nel 1926 vinse il Nobel per la letteratura. Condividono il ruolo anche Irene Maiorino e Ivana Monti in fasi diverse d’età. Laura Morante è Alda Merini: «Non ha mai rinunciato alla sua libertà» X Leggi anche › Laura Morante: «Che bella sensazione superare le insicurezze» Il film, scandito in tre parti, racconta la vita della scrittrice sarda, caparbia e tenace, che ha lottato contro preconcetti e ostruzionismi in un’epoca in cui femminismo e pari opportunità erano parole astruse. 🔗 Leggi su Iodonna.it

