Zagabria ultima fermata per l’Europa? Questa sera lo sapremo, ma due cose sono certe già a poche ore dal confronto: se la Una Hotels perderà sul parquet della Drazen Petrovic Arena, sarà eliminata dalla Fiba Europe Cup; se riuscirà a prevalere con almeno 2 punti di vantaggio (in virtù dell’uguale sconfitta di misura, 73-75, subita nella gara di andata al PalaBigi e della migliore differenza canestri complessiva) viceversa si ritroverà, quantomeno, matematicamente seconda. A quel punto, sarà necessario attendere il completamento dei risultati di tutti gli altre nove gironi per capire se la squadra biancorossa si sarà classificata tra le sei migliori seconde, ottenendo comunque il pass per la fase successiva della competizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una Hotels, decidi il tuo destino. Sul campo di Zagabria serve l’exploit