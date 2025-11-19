Aldo Cazzullo torna questa sera, mercoledì 19 novembre, in prima serata su La7, con una nuova puntata di Una Giornata Particolare dedicata alla scoperta di una delle pagine più sorprendenti e controverse della storia italiana: l’ impresa di Fiume. Anticipazioni e ospiti del 19 novembre 2025. Un’avventura visionaria guidata da Gabriele D’Annunzio, che il 12 settembre 1919 portò legionari e volontari a occupare la città, trasformandola in un laboratorio politico, culturale e sociale unico nel suo genere. Un’analisi critica che intreccia storia, mito e memoria, restituendo il fascino e le contraddizioni di un’impresa che ha segnato il destino dell’Italia del Novecento e anticipato caratteri tipici del ventennio fascista. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Una Giornata Particolare ripercorre l’impresa di Fiume