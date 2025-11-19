Una Giornata Particolare ripercorre l’impresa di Fiume
Aldo Cazzullo torna questa sera, mercoledì 19 novembre, in prima serata su La7, con una nuova puntata di Una Giornata Particolare dedicata alla scoperta di una delle pagine più sorprendenti e controverse della storia italiana: l' impresa di Fiume. Anticipazioni e ospiti del 19 novembre 2025. Un'avventura visionaria guidata da Gabriele D'Annunzio, che il 12 settembre 1919 portò legionari e volontari a occupare la città, trasformandola in un laboratorio politico, culturale e sociale unico nel suo genere. Un'analisi critica che intreccia storia, mito e memoria, restituendo il fascino e le contraddizioni di un'impresa che ha segnato il destino dell'Italia del Novecento e anticipato caratteri tipici del ventennio fascista.
