Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo su La7 | le anticipazioni del 19 novembre

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista e i suoi inviati nella storia si interrogano sull'impresa di Fiume. Ospiti Giordano Bruno Guerri e Marco Mondini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

