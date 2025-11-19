Una falla di WhatsApp ha messo a rischio quasi tutti i numeri di telefono salvati sull’app

Un gruppo di ricercatori austriaci ha individuato una falla su WhatsApp. Sono stati in grado di estrarre 3,5 miliardi di numeri di telefono iscritti all'applicazione. La ricerca è stata resa pubblica solo dopo che Meta ha potuto intervenire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

