Una falla di WhatsApp ha messo a rischio quasi tutti i numeri di telefono salvati sull’app

Un gruppo di ricercatori austriaci ha individuato una falla su WhatsApp. Sono stati in grado di estrarre 3,5 miliardi di numeri di telefono iscritti all'applicazione. La ricerca è stata resa pubblica solo dopo che Meta ha potuto intervenire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

WhatsApp, ricercatori estraggono 3,5 miliardi di numeri: la falla era nota dal 2017 Vai su X

Le nostre Baby Pink in azione!! Come dici? Tua figlia gioca sempre a calcio in casa? Allora evita danni e falla divertire insieme a loro in uno spazio idoneo . Scrivici per ogni informazione al numero whatsapp 3533487946, ti risponderà la nostra segreteria - facebook.com Vai su Facebook

Una falla di WhatsApp ha messo a rischio quasi tutti i numeri di telefono salvati sull’app - Sono stati in grado di estrarre 3,5 miliardi di numeri di telefono iscritti all’applicazione. Riporta fanpage.it

WhatsApp: falla espone 3,5 miliardi di numeri - Un bug in WhatsApp ha esposto i numeri di telefono di oltre 3,5 miliardi di utenti. Scrive msn.com

Whatsapp ha una nuova funzione anti-truffa - A differenza dei classici messaggi sospetti, una chiamata faccia a faccia trasmette un senso immediato di fiducia. Da virgilio.it