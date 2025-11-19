Una cauzione per liberare tuo figlio | arrestati

"Sono il maresciallo, suo figlio Mario è stato arrestato per rapina. L’auto con la sua stessa targa era proprio davanti al negozio rapinato. Mandiamo a casa un carabiniere lei gli consegni tutto l’oro e il denaro che ha in casa, e lui sarà liberato". La nonnina, 88enne sotto choc, accetta, ma appena il finto carabiniere si dilegua, rincasa il figlio che scopre la truffa appena consumata. E’ avvenuto a Santa Maria Nuova lunedì mattina, quando madre e figlio, nonostante il forte choc, hanno allertano immediatamente i carabinieri i quali, a Fabriano, a oltre 50 chilometri di distanza dal colpo, intercettano i due malfattori con la refurtiva – prossima ai cinquemila euro di valore – e li arrestano in flagranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Una cauzione per liberare tuo figlio": arrestati

