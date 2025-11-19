Una brutta aria

Di smog si muore, soprattutto in Lombardia, e dovrebbe essere chiaro a tutti indipendentemente dalla nostra filosofia e stile di vita più o meno green. A ricordare quanto l’ inquinamento dell’aria sia subdolo e malefico per il nostro corpo lo ricordano una serie infinita di ricerche medico scientifiche. Uno studio del Politecnico ha comparato i dati tra smog e gli attacchi di cuore: con livelli elevati di biossido d’azoto la possibilità di gravi e addirittura letali problemi cardiaci cresce del 7 per cento e tra il 2 e il 3 per cento se le polveri sottili sono alte. E la Lombardia primeggia in negativo nel rapporto tra smog e infarto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it