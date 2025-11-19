Un vino made in Tuscia tra i cento migliori al mondo

Un vino della Tuscia entra nella prestigiosa classifica internazionale dei migliori cento al mondo. Ed è la prima volta, non solo a livello provinciale ma anche regionale. Si tratta del Montiano 2021 di famiglia Cotarella, ottenuto da uve Merlot 100% impiantate nell'area di Montefiascone e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

