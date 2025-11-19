' Un viaggio tra medicina e fisica quantistica' si parla di benessere del corpo e dell’anima con Mario Baldassarri

Sabato 22 arriva a Comacchio un pomeriggio dedicato al benessere con la conferenza dal titolo 'Nuove prospettive sulla salute. Un viaggio tra medicina e fisica quantistica', in programma alle 15.30 negli spazi della struttura ricettiva Fiore delle Valli.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

