Un viaggio in treno il vino e una monetina | la storia del primo Inter-Milan

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da più di cent'anni, il derby di Milano regala emozioni straordinarie e partite indimenticabili, con giocatori e allenatori passati alla storia. È online il nostro speciale G+ con curiosità, statistiche e aneddoti sul derby della Madonnina, in attesa di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti di questa rivalità storica, che iniziò nel lontano 1908, quando Inter e Milan si affrontarono in un contesto alquanto particolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

