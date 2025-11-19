Da più di cent'anni, il derby di Milano regala emozioni straordinarie e partite indimenticabili, con giocatori e allenatori passati alla storia. È online il nostro speciale G+ con curiosità, statistiche e aneddoti sul derby della Madonnina, in attesa di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti di questa rivalità storica, che iniziò nel lontano 1908, quando Inter e Milan si affrontarono in un contesto alquanto particolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Un viaggio in treno, il vino e... una monetina: la storia del primo Inter-Milan