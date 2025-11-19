Un talento lettone convince il Palermo preso gioiellino di 16 anni | E' il difensore del futuro

Palermotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Balaguss, ecco un altro baby lettone per il Palermo. Si chiama Karlis Vilums ed è un difensore centrale mancino, classe 2009. Il City Group pesca dunque di nuovo nel Baltico e scommette sul futuro. Vilums è cresciuto nelle giovanili dello Sporta Klubs Super Nova, uno dei club della capitale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

